Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Geestland und der Wurster Nordseeküste

Cuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste. In der Zeit von Mittwoch, den 04.08.2021, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 12:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Schmidtkuhlsweg in Langen, indem sie eine rückwärtig gelegene Tür aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob hierbei etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Wurster Nordseeküste. In der Zeit vom 08.08.2021 bis 12.08.2021 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lepstedter Straße im Ortsteil Wremen/Hülsing ein. Zunächst versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln, als dies misslang, schlugen sie mittels eines vor Ort vorgefundenen Steines eine Scheibe ein. Im Tatobjekt erbeuteten sie eine unbekannte Menge an Schmuck und vermutlich auch Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten, dem oder den Täter(n) machen können oder auffällige Fahrzeuge in der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland unter der 04743 928-0 zu wenden.

