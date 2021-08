Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Serie von Diebstählen auf Friedhöfen - Tatverdächtiger ermittelt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt/Wingst. In jüngster Vergangenheit kam es auf Friedhöfen in den Gemeinden Lamstedt/Nindorf und Wingst vermehrt zu Pflanzendiebstählen von Grabstätten. Insgesamt wurden der Polizei 14 Fälle angezeigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Durch die Polizeistation Lamstedt konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Pkw die Friedhöfe gezielt aufgesucht und die Pflanzen entwendet zu haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lamstedt unter der 04773 88034-0 in Verbindung zu setzen.

