Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneut Opfer eines Einbruchs

Euskirchen (ots)

Es ist bereits das vierte Mal. Schon am 16.07.2021, 16.08.2021 und 16.09.2021 wurden Einbrüche zur Anzeige gebracht. Am vergangenen Freitag meldete der Hausbesitzer den vierten Einbruch in sein Haus in der Römerstraße. Die Wohnung sei nach Bargeld durchsucht worden, jedoch wurde nichts gestohlen. Eine Zeugin nahm zur Mittagszeit Geräusche aus der Einbruchswohnung war, brachte diese allerdings mit Handwerkern in Verbindung. Es konnten Einbruchsspuren festgestellt werden.

