Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diesel aus Radlader abgezapft

Borken (ots)

Eine Beute von derzeit stark gestiegenem Wert: Circa 150 Liter Diesel haben Einbrecher in Borken gestohlen. Die Täter waren zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag gewaltsam auf das Gelände des Wertstoffhofs an der Einsteinstraße gelangt. Dazu hatten sie sich am Zaun zu schaffen gemacht. Um an den Kraftstoff zu kommen, brachen die Unbekannten den Tankdeckel eines Radladers auf. Zudem ließen die Einbrecher circa 20 defekte Autobatterien sowie Kabelmaterial mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

