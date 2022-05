Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff aus Lkw abgezapft

Erkelenz-Houverath (ots)

Aus einem an der Straße In Houverath parkenden Lkw zapften Täter in der Nacht zum 28. April (Donnerstag) eine bislang unbekannte Menge Dieselkraftstoff ab, indem sie Löcher in den Tank bohrten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell