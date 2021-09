Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher in Kuchenheim

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde ein Ehepaar gegen 4 Uhr durch Geräusche an einer Wohnungstüre in ihrer Wohnung in Kuchenheim geweckt. Als sie den Unbekannten daraufhin durch die geschlossene Türe ansprachen, floh dieser. Wie sich später herausstellte, hatte ein Unbekannter die Haustüre der Wohnung aufgehebelt und war eingedrungen. Der Mann floh vom Tatort, ohne dass er etwas entwenden konnte.

