Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher auf Camping Platz gefasst

Blankenheim-Freilingen (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (1.15 Uhr) nahmen Polizeibeamte einen 74-jährigen Mann fest, der nach einem Aufbruch einer Gartenhütte angetroffen wurde. Er hatte überwiegend Lebensmittel bei sich.

In der Vergangenheit hatte es mehrere Einbrüche auf dem Camping Platz am Freilinger See gegeben. Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft.

