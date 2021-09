Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft

Euskirchen (ots)

Montagabend (19.38 Uhr) betrat ein männlicher Täter ein Lebensmittelgeschäft in Euskirchen-Kuchenheim und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld an einer Kasse. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen gab der Täter am Kassierer vorbei einen Schuss ab. Verletzt wurde niemand. Der Kassierer reagierte darauf nicht, daraufhin flüchtete der Täter aus dem Geschäft zu Fuß in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 entgegen.

