POL-HS: Gegenstände aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Lindern (ots) - An der Straße Bolleber entwendeten Unbekannte aus dem Kofferraum eines parkenden Pkw eine Handtasche mit Geldbörse und Ausweisdokumenten. Die Handtasche konnte in der Nähe leer wieder aufgefunden weden werden. Die Tat wurde zwischen 11 Uhr am Sonntag, 17. April und 1.30 Uhr am Montag, 18. April, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

