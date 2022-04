Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei, Osterdeko entwendet

Aalen (ots)

Bühlertann: Hühner aus Osterdeko entwendet

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 08 Uhr entwendete ein Dieb eine personengroße Osterhäsin und fünf Deko-Hühner aus einer Osterdekoration, welche in der Haller Straße aufgestellt wurde. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Hühnerdieb.

Crailsheim: Farbschmiererei an Sporthalle

Unbekannte haben zwischen Samstag, 20:00 uhr und Montag, 6:30 Uhr Farbschmierereien an die Fassade einer Sporthalle in der Straße In den Kistenwiesen angebracht. Hierdurch entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Hinweise auf die Verursacher.

