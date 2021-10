Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Körperverletzung in Diskothek wird eine geschädigte Frau gesucht!

Schleswig (ots)

Bereits in der Nacht zum 21.09.21 kam es in der Diskothek "Ela-Ela" in Schleswig zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Diese soll gegen 02:25 Uhr im sogenannten Biergarten von einem Mann mittels eines Faustschlages in das Gesicht niedergeschlagen worden sein. Der Beschuldigte wurde vom Sicherheitsdienst nach draußen gebracht. Dabei trat er gegen eine Glastür und zerstörte diese. Die Frau hat die Örtlichkeit offenbar schnell verlassen und wird nun als Zeugin und Opfer dringend gesucht.

Der stark alkoholisierte 21-jährige Beschuldigte wurde an die Polizei übergeben. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Dort griff er Polizeibeamte an und leistete Widerstand.

Die Kriminalpolizei sucht die unbekannte geschädigte Frau und weitere Zeugen der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04621- 840 zu melden.

