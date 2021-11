Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büro scheitert

Bocholt (ots)

Stand gehalten hat eine gläserne Eingangstür in der Nacht zum Dienstag in Bocholt: Einbrecher hatten vergeblich versucht, auf der Rückseite eines Gebäudes an der Münsterstraße in Büroräume einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

