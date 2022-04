Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsam den Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer auf der Westtangente in Weinheim. Eine 61-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Ford zunächst auf der rechten Fahrspur der B 3 in Richtung Westtangente unterwegs. Am Übergang in die Westtangente unmittelbar nach der dortigen Rechtskurve wechselte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug von linken auf den rechten Geradeausfahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei übersah der zudem die neben ihm fahrende 61-jährige Ford-Fahrerin, die bremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sieh mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein, wodurch der Reifen platzte. Zu einer Berührung der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es hierbei nicht. Der Unbekannte fuhr einfach weiter.

Nach Angabe der Geschädigten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Touran gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

