Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Tätlicher Angriff auf Rettungsdienstsanitäter - Passant verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00:34 Uhr mussten Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Süd einer Rettungswagenbesatzung an der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach-Süd zu Hilfe eilen. Die Rettungswagenbesatzung war nach einem Notruf bezüglich einer in einem Bus der Linie 33 kollabierten Person vor Ort. Der 21-jährige, mittlerweile Beschuldigte, sollte durch die Sanitäter vor Ort versorgt werden, ließ dies allerdings nur sehr widerwillig zu. Als ein Passant dem 21-Jährigen gut zureden wollte, versetzte der, vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte, dem männlichen Passanten einen Kopfstoß. Anschließend griff er durch mehrere Faustschläge ins Gesicht und einen Stoß mit dem Knie in Richtung des Oberkörpers einen der beiden Rettungssanitäter an, die dem Passanten zu Hilfe eilten. Der 48-jährige Rettungssanitäter wurde hierbei leicht verletzt. Mit Unterstützung weiterer Passanten konnte der 21-Jährige bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Er wurde anschließend für weitere strafprozessuale Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Süd verbracht. Hier wurde ihm zur Feststellung der Beeinflussung durch Alkohol und Betäubungsmittel eine Blutprobe entnommen. Da durch die im Raum stehende Alkohol- und Drogenbeeinflussung des 21-Jährigen eine Gefahr für dessen Gesundheit nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er auf ärztlichen Rat nach richterlicher Anordnung fürsorglich in Gewahrsam genommen und am Donnerstagmorgen auf freien Fuß entlassen.

Er sieht nun einer Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs, sowie Körperverletzung entgegen.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt. Der durch einen Kopfstoß verletzte Passant und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 - 3418-0 zu melden.

