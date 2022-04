Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Auseinandersetzung, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall mit verletztem Radlenker

Am Freitag, 08.04.22 gegen 15:15 Uhr, ist es auf der Karl-Kuppinger-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen rangierte eine 78 Jahre alte Pfullingerin ihren Toyota rückwärts aus einer Parklücke. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Radfahrer die Karl-Kuppinger-Straße in absteigende Richtung. Das Rangiermanöver des Toyota war für den Radler nicht mehr rechtzeitig zu erkennen, sodass es zur Kollision kam. Bei diesem Zusammenstoß wurde das rechte Heck des Pkw beschädigt und der Radfahrer kam zu Fall, wobei er sich schwer verletzte. Der Verunfallte wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Lenkerin wurde nicht verletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR.

Metzingen (RT): Bei Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagnachmittag auf der B312 bei Metzingen gekommen. Gegen 16:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz G-Klasse die Überleitung von der B 28 auf die B 313 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz nach dem Beschleunigungsstreifen wechselte die Fahrzeugführerin von der rechten Fahrspur auf die Linke. Hierbei übersah sie eine 22-jährige Lenkerin eines VW Lupo's. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei wurden die Fahrzeuge jeweils auf die rechte Fahrspur abgewiesen und beschädigten einen Nissan Qashqai einer 35-jährigen sowie einen Hyundai eines gleichaltrigen Fahrzeugführers. Bei dem Unfall wurde die Lupo-Fahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 000 Euro. Der VW der 22-jährigen wurde so stark beschädigt, dass er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die B 312 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Grafenberg (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Eine leichtverletzte Person ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B 313, welcher sich am Freitagabend bei Grafenberg ereignet hat. Gegen 20:45 Uhr war eine 19-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Tigra auf der B 313 Fahrtrichtung Grafenberg Höhe der Abzweigung Metzingen-Neugreuth unterwegs. Kurz nach der Abzweigung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde von der dort flach zulaufenden Schutzplanke aufgeladen. In Folge dessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach auf dem nebenan befindlichen Rad- und Fußweg und kam dann im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Die Pkw-Lenkerin konnte ihr Fahrzeug selbständig verlassen und einen Notruf absetzen. Bei dem Unfallgeschehen wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zu schnell gefahren

Schaden von mehreren tausend Euro und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmittag gegen 15:50 Uhr auf der B 27 ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines Mazda befuhr die B 27 von Tübingen in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Abfahrt der B 297 geriet die 21-Jährige vermutlich aufgrund Aquaplaning ins Schleudern. Der Pkw schleuderte mehrfach zwischen der Mittelleitplanke und der rechten Leitplanke hin und her. Die 21-Jährige kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Kirchentellinsfurt mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die B 27 war bis 16:50 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart, zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn, voll gesperrt.

Hochdorf (ES): Erst bedrängt, dann geschlagen

Nachträglich angezeigt wurde eine Körperverletzung, die offenbar am Freitagabend gegen 17.25 Uhr an der Einmündung der L1201/K1206-Abzweig Richtung B10-Querspange Reichenbach auf Gemarkung Hochdorf von statten ging. Zuvor befuhren ein Skoda Oktavia sowie ein weisser VW-Bus die Ortsdurchfahrt von Hochdorf in Richtung Reichenbach/Fils (L1201). Der VW-Bus fuhr dem Skoda ständig dicht auf. Am Ortsende überholte der VW-Bus den Skoda und bremste diesen nach dem Wiedereinscheren aus, so dass dieser stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Im Anschluss fuhr der VW-Bus sehr langsam weiter, weshalb nun der Skoda den VW-Bus überholte. An der Einmündung L1201/K1206, Abzweig zur B10-Querspange Reichenbach mussten beide Fahrzeuge aufgrund einer roten Ampel anhalten. Der 66-jährige Fahrer des Skoda stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging zur Fahrertür des VW um den Fahrer zur Rede zu stellen. Der 65-jährige VW-Bus-Fahrer stieg ebenfalls aus und schlug dem 66-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, worauf der Geschädigte benommen zu Boden stürzte. Weiter am Boden liegend versuchte der Angreifer dem Geschädigten weitere Faustschläge zu verpassen. Erst als eine unbeteiligte Fahrzeuglenkerin hinzukam ließ der Angreifer von dem Geschädigten ab und fuhr mit seinem Fahrzeug weiter. Der 66-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und erstattete zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige gegen seinen Kontrahenten bei der Polizei. In diesem Zusammenhang sucht nun das Polizeirevier Kirchheim unter 07021/5010 Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere wird die unbekannte Fahrzeuglenkerin gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Filderstadt (ES): Kontrahent Flasche über den Kopf geschlagen

Im Rahmen von zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einem 60-Jährigen und einem 29-Jährigen in der Wohnung des 60-Jährigen im Ortsteil Bonlanden, kam es im weiteren Verlauf am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in dem der 60-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten eine volle Weinflasche über den Kopf zerschlug. Der Verletzte flüchtete im Anschluss stark blutend aus der Wohnung auf die Straße, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden und die Polizei verständigten. Nachdem mehrere Streifenwagen eingetroffen waren, verweigerte der Aggressor den Zutritt in seine Wohnung. Nachdem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden musste, konnte der Beschuldigte, welcher sich auch gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ verhielt, nach Anwendung von Pfefferspray, widerstandslos festgenommen werden. Die beiden Streithähne wurden durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die angeforderte Freiwillige Feuerwehr Bonlanden kümmerte sich um die Sicherung der beschädigten Wohnungstür. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Starzach-Bierlingen (TÜ): Automat beschädigt - Zeugenaufruf

5000 Euro Sachschaden sind am Freitagabend zwischen 17:00 und 18:30 Uhr an einem Lebensmittelautomaten in der Felldorfer Straße entstanden. Durch bislang unbekannten Täter wurden sämtliche Bedienelemente mit Klebstoff verklebt, so dass dieser nicht mehr funktionsfähig ist. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 07472/98010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell