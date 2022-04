Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Baumstamm angezündet; Container-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Kind gegen Pkw gelaufen

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Gegen 13.45 Uhr lief ein Fünfjähriger ohne auf den Verkehr zu achten auf die Hauffstraße, auf der gerade eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Renault unterwegs war. Die Fahrerin erkannte die Situation und leitete eine Vollbremsung ein. Nachdem der Wagen bereits vollständig zum Stillstand gekommen war, lief der Junge gegen die Fahrzeugseite und stürzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Reutlingen (RT): Rotlicht missachtet

Die Missachtung des Rotlichts ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Tübinger-/Bantlinstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Citigo kurz nach 20 Uhr die Tübinger Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Bantlinstraße fuhr er über die für ihn Rot zeigende Ampel, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Audi A5 eines 43-Jährigen kam. Der Skoda geriet daraufhin ins Schleudern, kippte auf die linke Seite und kam auf einem Verkehrsteiler zum Liegen. Der 26 Jahre alte Beifahrer im Skoda wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rn)

Bad Urach (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Eine nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 19.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls vom späten Donnerstagabend an der Einmündung Elsach-/Neuffener Straße. Eine 18-Jährige war kurz vor 23 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Elsachstraße in Richtung Neuffener Straße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Kangoo einer 52-Jährigen, die in Richtung Hülben fuhr. Der BMW wurde nach dem Zusammenstoß abgewiesen und kollidierte mit der Mauer eines angrenzenden Grundstücks. Die 18 Jahre alte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): Baumstamm in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Auf einem Feld außerhalb von Bonlanden, in Verlängerung der Oberdorfstraße, ist am Donnerstagnachmittag ein Baumstamm offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 15.15 Uhr zu dem Flurstück zwischen Bonlanden und Gutenhalde aus, nachdem die Flammen gemeldet worden waren. Eine zeitgleich eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führte bislang nicht zum Auffinden der Verursacher. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Filderstadt zwei männliche, zirka 14-jährige Jugendliche, die in der Nähe des Baumes gesehen worden waren. Einer der beiden trug wohl eine dunkelblaue Jacke mit hellen Punkten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 erbeten. (mr)

Esslingen-Zollberg (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Auf knapp 8.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Mutzenreisstraße entstanden ist. Eine 29-Jährige befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf die Mutzenreisstraße in Richtung Zollbergstraße. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 42 Jahre alte Skoda-Fahrerin kurz vor der Einmündung Zollhausweg verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht mit ihrem VW ins Heck des Skoda, dass dieser noch auf einen davorstehenden Ford Fiesta einer 51-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand, allerdings war der VW Golf nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. (cw)

Haigerloch (ZAK): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein äußerst riskantes Überholmanöver dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Donnerstagabend auf der K 7118 ereignet hat. Ein 33-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seinem roten Renault Clio auf der Kreisstraße von Haigerloch kommend in Richtung Weildorf unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve nach dem Steinbruch kam ihm ein Linienbus entgegen. Dieser soll, wie er angab, in der unübersichtlichen Kurve von einem Pkw überholt worden sein. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste der 33-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Clio und kam von der Fahrbahn ab. Erst nach etwa 100 Metern konnte er seinen Wagen auf dem Grünstreifen zum Stehen bringen. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde der Renault bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise auf den unbekannten Pkw, zu dem bislang keinerlei Informationen vorliegen. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Winterlingen (ZAK): Dieb in Benzingen unterwegs

In der Straße Obere Buchen, außerhalb des Ortes, ist in den vergangenen Tagen ein Dieb zugange gewesen. Der Unbekannte brach in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, einen Baustellencontainer auf und entwendete daraus einen Akkuschrauber. Aus einer Gitterbox ließ er zudem mehrere Baugeräte mitgehen. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt. (mr)

