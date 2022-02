Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Bereits am 21.01.2022 ereignete sich gegen 12:18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Moltkestraße in Hildesheim. Mit der Veröffentlichung der bereits ermittelten Fakten des Unfallgeschehens, erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zu erhalten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ging eine junge Frau fußläufig auf dem Gehweg der Moltkestraße in Richtung Bahnhof und wollte im Einmündungsbereich Moltkestraße/ Bahrfeldstraße die Bahrfeldstraße überqueren. Beim Querqueren der Straße sei ein weißer Pkw zügig von der Moltkestraße nach links in die Barfeldtstraße eingebogen und sei mit der Fußgängerin zusammengestoßen. Die junge Frau sei erst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geprallt.

Die Fahrerin des Pkw sei nur für wenige Sekunden aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, habe sich entschuldigt und sei sofort weitergefahren.

Aufgrund der erheblichen Schmerzen habe die Fußgängerin eine Rettungswagenbesatzung hinzugerufen.

Beschreibung der Fahrerin:

60-70 Jahre alt

kurze graue Haare

trug eine Mütze

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW POLO gehandelt haben.

Zeugen, die zu dem Unfallgeschehen, dem Fahrzeug oder der Fahrzeugführerin Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell