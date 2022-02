Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN (dei) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, 11:35 Uhr, bog ein 32 Jahre alter Fredener mit seinem Pkw in die Greener Straße ein und wurde in der Sülbachstraße angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin war der geführte Pkw zuvor in Kiel unterschlagen worden. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

