Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch

Hörstel (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (23.01.), 20.30 Uhr und Montag (24.01.), 05.50 Uhr sind Unbekannte in ein Haus an der Ostenwalder Straße eingestiegen. Das Gebäude wird von der Caritas und der Pfarrgemeinde Hörstel genutzt. Die Täter gelangten in das Gebäude, in dem sie ein Fenster einschlugen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und öffneten Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist noch unklar. Hinweise auf die Täter gibt es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

