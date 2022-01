Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Auf der Synagogenstraße ist am Wochenende (21.01.2022 - 24.01.2022) in Höhe der Hausnummer 7 durch Unbekannte ein Metallpoller beschädigt worden. Außerdem wurde in dem Bereich die Pflasterung aufgerissen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug muss es sich um ein hellblaues gehandelt haben, da am Poller hellblauer Farbabrieb festgestellt und gesichert werden konnte. Weiterhin wurde ein kleines Fahrzeugteil gefunden. Weitere Hinweise zum Verursacher gibt es keine. Die Tatzeit kann nicht genau eingegrenzt werden. Der Schaden ist am frühen Montagmorgen (24.01.2022) gegen 01.20 Uhr von einer Polizeistreife entdeckt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

