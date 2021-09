Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Busenbach - Fahrzeug in Brand geraten - Zeugen gesucht

Waldbronn - Busenbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Waldbronn-Busenbach ein BMW in Brand geraten. Nach derzeitigen Erkenntnissen stellte der Fahrzeug-Halter seinen Pkw am Samstagabend gegen 23.40 Uhr, im Waldring, gegenüber seines Wohnanwesens ab. Kurze Zeit später wurde der Fahrzeugbrand bemerkt. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Waldbronn konnte das Feuer zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern. Lediglich ein Mercedes-Benz wurde im Heckbereich leicht beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Da derzeit eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, bittet die Polizei um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555.

