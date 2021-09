Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wandtresor bei Wohnungseinbruch gestohlen

Karlsruhe (ots)

Unbekannten drangen am Freitagabend in eine Wohnung in der Karlstraße in Karlsruhe ein und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Einbrecher hebelten in der Zeit von Freitagabend, 18.00 Uhr bis Samstagmorgen, 02.00 Uhr die Eingangstüre auf und verschafften sich so Zutritt in die Räume. In einem Büro haben sie einen Wandtresor mit brachialer Gewalt herausgerissen und samt Inhalt von mehreren hundert Euro sowie diversen Dokumenten gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

