POL-ST: Hörstel, Brand eines Einkaufwagens

Hörstel (ots)

Jugendliche haben am Samstag (22.01.) einen Einkaufswagen an der Ibbenbürener Straße in Brand gesteckt. Ein Zeuge informierte die Feuerwehr gegen 20.25 Uhr. Hinter der Sporthalle stand der Einkaufswagen, der durch das Feuer beschädigt wurde. Der Zeuge gab an, dass Jugendliche diesen entzündet hätten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

