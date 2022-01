Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autoreifen zerstochen

Rheine (ots)

Am Wochenende sind in Rheine an der "Krumme Straße" an drei Fahrzeugen Reifen zerstochen worden. In der Zeit zwischen Samstag (22.01.), 21.00 Uhr und Sonntag (23.01.), 10.00 wurden an einem grauen Toyota Avensis und einem grauen Opel Meriva jeweils der vordere linke Reifen zerstochen. An einem Opel Crossland haben die Unbekannten den hinteren linken Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren alle in Höhe der Hausnummer 40 geparkt. Es entstand jeweils ein Sachschaden von geschätzt 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

