Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pkw entwendet

Greven (ots)

Unbekannte haben in Reckenfeld am Freitagabend (21.01.) einen silbernen Audi A 3 vom Gelände einer Werkstatt an der Grevener Landstraße entwendet. Die Unbekannten haben in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 23.20 Uhr die Glaseinfassung der Werkstatttür eingeschlagen und sind so in die Räumlichkeiten gelangt. Von dort entwendeten sie den Schlüssel des Audi A 3, der vor der Werkstatt geparkt war. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen ST - EB 869. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell