Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Diebstahl von Elektrowerkzeug

Altenberge (ots)

Auf einem Hof in der Bauerschaft Westenfeld haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (22.01.) mehrere Maschinen aus einer Werkstatt entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag (21.01.), 19.00 Uhr und Samstag (22.01.), 09.00 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zur Werkstatt, die auf dem Hofgelände liegt. Von dort entwendeten sie einen Akkuschrauber, zwei Akkus inklusive Ladegerät, einen Bohrhammer und einen Winkelschleifer (alle von der Marke Makita) und zwei Motorsägen der Marke Stihl. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter oder die erbeuteten Gegenstände geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell