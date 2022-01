Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl eines E-Scooters

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (20.01.) vor einem Café an der Rheiner Straße gegen 18.00 Uhr einen E-Scooter entwendet. Der Halter hatte den schwarz-grauen Xiaomi Pro2 E-Scooter vor dem Café unverschlossen abgestellt. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen 627HYL. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleibt des E-Scooters machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

