POL-HA: Ladendieb versucht hochwertige Jacke zu entwenden

Hagen-Mitte (ots)

In einem Kaufhaus in der Elberfelder Straße versuchte ein Mann am Montag (11.10.2021) eine hochwertige Jacke zu entwenden. Der 21-Jährige hielt sich gegen 18.15 Uhr lange in der Kleiderabteilung auf. Dabei wurde er aufgrund seines verdächtigen Verhaltens von einem Mitarbeiter beobachtet. Im Kassenbereich bezahlte der Hagener nach einiger Zeit zwei Hemden und verließ diesen mit einer Sporttasche. Nachdem er von dem Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen wurde, fand dieser in der mitgeführten Tasche eine Jacke im Wert von rund 260 Euro, an der noch das Preisschild hing. Der Mann erhielt eine Strafanzeige. (arn)

