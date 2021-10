Polizei Hagen

POL-HA: Sozius nach Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Bahnhofstraße prallte am Montagabend (11.10.2021) ein Golf mit einem Motorrad zusammen. Gegen 18 Uhr beabsichtigte der 67-jährige Autofahrer aus der Grabenstraße kommend in den Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße einzufahren. Hier stieß er mit dem 16-Jährigen zusammen, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Unfall stürzte der 17-jährige Sozius des Heranwachsenden und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für einen Zeitraum von etwa 20 Minuten nur begrenzt befahrbar. Der Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. (arn)

