Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Bad Salzdetfurth - Baum stürzt auf Fahrbahn - Hoher Sachschaden an beteiligtem PKW

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(hue) - Mit einem gehörigen Schrecken ist am heutigen Tage ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Springe davongekommen. Gegen 12:20 Uhr befuhr er die L492 von Heinde kommend in Richtung Groß Düngen mit einem Kleinwagen (VW UP). Kurz hinter dem Ortsausgang stürzte ein Baum aus bisher unbekannter Ursache direkt auf das fahrende Auto. Der entstandene Schaden war erheblich und wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt - ein wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise verletzte sich der 37-jährige bei dem Unfall nicht.

Während der Aufräumarbeit und Bergung des PKW kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Neben einem Streifenwagen des PK Bad Salzdetfurth waren die Freiwillige Feuerwehr Heinde, der Bauhof der Stadt Bad Salzdetfurth und ein Abschleppunternehmen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell