Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin durch Handwerker bestohlen- Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstag (11.05.), gegen 17:00 Uhr, sollen Unbekannte in einer Wohnung an der Bataverstraße eine EC-Karte entwendet haben.

Die beiden Tatverdächtigen waren bei dem Opfer erschienen, um auftragsgemäß alte Heizkörper zu entsorgen. Die Männer hielten sich etwa eine Stunde in der Wohnung auf und forderten dann Arbeitslohn und Anfahrtspauschale. Die Seniorin bezahlte den Betrag mit EC-Karte und PIN. Nachdem die Handwerker die Wohnung verlassen hatten, stellte die Frau den Diebstahl der Karte und später zwei Geldabhebungen von ihrem Konto fest.

Der erste Mann kann wie folgt beschrieben werden: Circa 175 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Sweatshirt mit Firmenlogo. Der Mittäter soll circa 160 Zentimeter groß und etwa 35 Jahre alt sein, eine kräftige Statur und auffällig große dunkle Augen haben. Auch er war mit einem schwarzen Sweatshirt mit Firmenlogo bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

