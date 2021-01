Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung durch Feuer in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Kurz nach Mitternacht, 13. Januar 2021, zündeten Unbekannte an zwei Wohnhäusern in Rotthausen verschiedene Gegenstände an, die dadurch in Brand gerieten.

In der Zeit von 0 Uhr bis 0.35 Uhr brannten auf der Hartmannstraße/Rotthauser Straße ein Stapel Papier im Eingangsbereich eines Wohnhauses und eine Abfalltonne, die an einer Hauswand stand. Durch das schnelle Handeln aufmerksamer Anwohner, die die Brände löschten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 7112 (Kriminalkommissariat 11) oder unter -8240 (Kriminalwache).

