Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Doppeltes Pech: zuerst Handy verloren dann festgenommen

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochmittag (12.5.) erkannten Angestellte eines Supermarktes an der Von-Stauffenberg-Straße einen Mann wieder, der in den vorangegangenen Tagen mit Ladendiebstählen aufgefallen war. Als sie den Verdächtigen ansprachen flüchtete dieser überstürzt und verlor dabei sein Mobiltelefon.

Da der Mann den Supermarktmitarbeitern bereits bekannt war, übergaben sie der hinzugerufenen Polizei nicht nur das Handy des Flüchtigen, sondern auch gleich Name und Anschrift.

Bei der Überprüfung der Daten stellte sich heraus, dass der 37-Jährige mit gleich mehreren Haftbefehlen wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde.

Wenig später standen die Beamten an der Tür des Gesuchten, jedoch nicht um ihm sein Handy zurückzugeben.

Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Verlauf des an sich schon ungewöhnlichen Einsatzes ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Drogenhandel durch den Verdächtigen, so dass neuerliche Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell