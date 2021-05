Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb flüchtet- Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Mittwoch (12.05.), gegen 15:00 Uhr, entwendet ein "Kunde" in einem Lebensmittelmarkt an der Rheinfährstraße mehrere Flaschen Wodka. Als eine Mitarbeiterin den Dieb festhalten will, versucht der Mann sich loszureißen. In dem Gerangel verliert der Unbekannte seine Beute und flüchtet zu Fuß in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: circa 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dunkelblonde Haare, Topffrisur. Bei dem Mann soll es sich nach Zeugenangaben möglicherweise um einen Obdachlosen handeln.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell