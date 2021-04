Polizei Hamburg

POL-HH: 210426-1. Vollstreckung von zwei Durchsuchungsbeschlüssen nach Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln

Hamburg (ots)

Zeit: 26.04.2021, 06:00 Uhr; Ort: Hamburg-Eidelstedt, Pflugacker und Hamburg-Wilhelmsburg, Korallusstraße

Heute Morgen vollstreckten Ermittler des Drogendezernates (LKA 68) zwei Durchsuchbeschlüsse nach Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Sie stellten Beweismittel sicher.

Im Zusammenhang mit zwei Ermittlungsverfahren gegen einen 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einen 18-jährigen Deutschen erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg bei dem zuständigen Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Diese wurde heute Morgen in Eidelstedt und Wilhelmsburg vollstreckt.

Den Ermittlern lagen außerdem Hinweise vor, dass der 41-jährige im Besitz einer Schusswaffe sein könnte. Aus diesem Grund wurde zur Zugangssicherung die Spezialeinheit des LKA 24 hinzugezogen.

Beide Männer wurden in Ihren Wohnungen angetroffen.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Polizisten in beiden Wohnungen mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Darüber hinaus führte die Durchsuchung der Wohnung in Wilhelmsburg zur Sicherstellung von über 100 Gramm Marihuana, einer Schreckschusspistole und eines Elektroschockers. In der Eidelstedter Wohnung stellten die Ermittler neben dem Geld auch noch mehrere Mobiltelefone sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Tatverdächtigen in ihren Wohnungen verbleiben.

Die Ermittlungen des Drogendezernates dauern an.

