Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Angriff auf Klinikarzt in Truchtelfingen - Haftbefehl gegen Jugendlichen erwirkt (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt (ZAK):

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.3.2022 / 11.33 Uhr

Der dort genannte 17-jährige Jugendliche ist am Mittwochmorgen aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Hechingen erwirkten Haftbefehls von der Polizei festgenommen worden und befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Dem Jugendlichen wird zur Last gelegt, am Abend des 23. März 2022 einen Arzt einer Truchtelfinger Klinik angegriffen zu haben. Der Mediziner hatte durch Schläge ins Gesicht so schwere Verletzungen erlitten, dass er anschließend stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Am Mittwochmorgen wurde der Jugendliche an seiner Wohnanschrift in Albstadt mit Unterstützung von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos des Polizeipräsidiums Einsatz festgenommen. Der Festgenommene wurde noch am selben Tag am Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, worauf der 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. (mr)

