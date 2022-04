Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Brand

Reutlingen (ots)

Rotlicht missachtet

Die Missachtung einer Rot zeigenden Ampel ist wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden, zu dem es am Mittwochmittag auf der Schieferstraße gekommen ist. Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Ford Focus von der Burkhardt+Weber-Straße auf die Schieferstraße (B 28) ein und missachtete dabei offenbar das für ihn geltende Rotlicht. In der Folge kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden VW Golf einer 39-Jährigen. Beim Zusammenprall verletzte sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurde wie zwei bei ihr mitfahrende Kinder im Alter von drei und sieben Jahren vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Blechschaden beträgt insgesamt rund 7.500 Euro. Der Golf musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Brand in Keller

Im Keller eines Wohnhauses in der Kameralamtstraße ist am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach könnte eine ausgedrückte, jedoch noch glimmende Zigarette den Brand ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand in dem Kellerraum ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell