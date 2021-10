Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Radfahrer schwer verletzt

Rostock (ots)

Am 18. Oktober 2021 ereignete sich in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 08.30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw die Friedrichstraße in Richtung Doberaner Platz. Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr den Doberaner Platz in Richtung Doberaner Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß dieser beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Personen gaben an, dass zum Unfallzeitpunkt ein parkendes Auto die Sicht im Einmündungsbereich versperrt haben soll. Der Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige sowie eine Strafanzeige hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Beide Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell