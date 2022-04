Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Schüsse aus Schreckschusswaffe; Autos aufgebrochen; Betrug über WhatsApp

Reutlingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein schrottreifes Auto und ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 26-Jähriger am Dienstagabend in der Friedrichstraße (K 6722) verursacht hat. Der Mann war kurz nach 22 Uhr mit seinem BMW Mini auf der Kreisstraße von Kirchentellinsfurt herkommend unterwegs. In der Linkskurve am Ortseingang Sickenhausen verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam sein Mini nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach nach etwa 40 Metern unkontrollierter Fahrt über einen Grünstreifen und einen Nebenweg eine Hecke und einen Gartenzaun, bevor das Auto im angrenzenden Garten völlig demoliert zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Über den auf dem Grundstück entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Reutlingen (RT): Mit Schreckschusswaffe geschossen

Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben am späten Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz am Willy-Brandt-Platz geführt. Gegen 23 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, nachdem der zunächst Unbekannte offenbar einen Schuss im Bereich des Willy-Brandt-Platzes und wenig später auch in einer dortigen Unterführung abgegeben haben soll. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fahndeten daraufhin nach dem Tatverdächtigen, der wenig später im Bereich der Unterführung kontrolliert werden konnte. Eine Schreckschusswaffe wurde nicht aufgefunden. Der 35-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen bei einem Abbiegevorgang auf der B 312 gekommen. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 26-jährige VW Golf-Lenkerin die Bundesstraße von Lichtenstein herkommend in Richtung Pfullingen. An der Einmündung der Klosterstraße bog sie links ab, worauf es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Passat eines 34 Jahre alten Mannes kam. Aufgrund des Aufpralls wurde der Golf abgewiesen und prallte noch gegen einen auf der Klosterstraße fahrenden VW Golf, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. Die Unfallverursacherin sowie der Passat-Lenker erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (mr)

Großbettlingen (ES): Unter Alkoholeinfluss stehend Unfall verursacht

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Pkw-Lenkerin hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der B 313 verursacht. Die 45-Jährige war kurz vor 16.30 Uhr mit einem BMW von Großbettlingen herkommend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Grafenberg abgebogen. Vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung kam sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Smart eines 48 Jahre alten Mannes, der auf der Linksabbiegespur unterwegs war und in Richtung Großbettlingen abbiegen wollte. Durch die Kollision war ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstanden. Ein Alkoholtest ergab bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. (ms)

Esslingen-Zell (ES): Autos aufgebrochen

Zwei Autos sind von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, sechs Uhr, vermutlich aber in den Nachtstunden in der Hauptstraße aufgebrochen worden. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Dieb über ein Fenster gewaltsam Zugriff in einen dort geparkten Citroen. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Auch einen danebenstehenden Wagen der Marke Citroen brach der Dieb auf noch ungeklärte Art und Weise auf. Hieraus ließ er ein nachgerüstetes Navigationsgerät von geringerem Wert mitgehen. Die zurückgelassenen Sachschäden an beiden Fahrzeugen übersteigen den Wert des Diebesgutes bei Weitem. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Deizisau (ES): Betrügern aufgesessen

Kriminelle haben im Laufe der vergangenen Woche einen Mann aus Deizisau über den Messengerdienst WhatsApp betrogen. Der Geschädigte erhielt am Donnerstag eine Nachricht von einer unbekannten Handynummer. Die Betrüger gaben sich als eine vermeintliche Angehörige aus und brachten ihr Opfer dazu, einen fünfstelligen Geldbetrag zu überweisen. Zuvor war dem Mann vorgegaukelt worden, dringende Rechnungen bezahlen zu müssen. Als die Kriminellen mehr Geld in Form von weiteren Überweisungen forderten flog der Schwindel auf und der Mann erstattete Anzeige. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mit Roller gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben der Lenker eines Rollers und sein Mitfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung Klausenstraße/Dätzweg erlitten. Gegen 19.40 Uhr waren der 15 Jahre alte Fahrer und sein 14-jähriger Sozius mit dem Zweirad auf der Klausenstraße in Richtung Dätzweg unterwegs. Im dortigen Einmündungsbereich kippte der Roller beim Abbiegen auf die Seite. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

