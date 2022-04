Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Einbruch; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): In Baugrube gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall auf einer Großbaustelle in der Henriettenstraße erlitten. Gegen 9.45 Uhr war der 20-Jährige offenbar mit der Montage von Absturzsicherungen beschäftigt, als der Untergrund nachgab und er rund zwei Meter tief in die Baugrube stürzte. Er musste mit Hilfe der Feuerwehr geborgen und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Lenningen (ES): Einbrecher erbeutet Zigaretten und Bargeld

Eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln sowie Wechselgeld hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag erbeutet. Der Unbekannte drang über eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Zeit zwischen ein und acht Uhr in eine Gaststätte in der Oberlenninger Parkstraße ein. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Betrunkene Pkw-Lenkerin verursacht Verkehrsunfall

Eine betrunkene Pkw-Lenkerin hat am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist im Anschluss gleich nach Hause gefahren. Die 64-Jährige befuhr gegen zehn Uhr mit ihrem Toyota die L 385 von Mössingen herkommend in Richtung Talheim. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah sie den vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 51 Jahre alten Mannes, der bereits im Kreisel unterwegs war. Ohne sich um den Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 7.500 Euro zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin davon. Sie konnte kurze Zeit später an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Frau stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 2,5 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten ihr die Beamten nicht abnehmen. Diesen musste die Fahrerin vor einigen Tagen wegen einer Trunkenheitsfahrt bereits abgeben. (ms)

Winterlingen (ZAK): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B 463 bei Winterlingen ereignet hat. Ein 18-Jähriger war kurz nach elf Uhr mit einem VW Crafter auf der Bundesstraße von Albstadt herkommend in Richtung Sigmaringen unterwegs. An der Einmündung zur L449/K7174 wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 82-Jährigen. Der Polo geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dort in einer Wiese stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell