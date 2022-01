Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Heintrop-Bünninghausen - Vier Jugendliche verunfallt

Lippetal (ots)

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Straße Alter Hellweg zu einem Unfall. Zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen waren mit einem Quad in Richtung Postweg unterwegs. Daneben fuhren auf einem Mofaroller ein 14-jähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen als Sozia. Alle Beteiligten stammen aus Lippetal. Aus ungeklärter Ursache berührten sich die beiden Fahrzeuge. Der Mofafahrer stürzte und das Quad kippte um. Dabei wurde die 15-jährige Quadfahrerin schwer verletzt. Alle anderen Beteiligten wurden leicht verletzt. Einen Helm trug zum Unfallzeitpunkt keiner der Beteiligten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3.000,- EUR. (lü)

