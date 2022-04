Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Baum umgestürzt; Verkehrsunfälle; Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt; Arbeitsunfälle; Einbrüche; Brand

Reutlingen (ots)

-Altenburg (RT): Umgestürzter Baum

Ein umgestürzter Baum hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Im Neckartal geführt. Gegen 20.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil an der Örtlichkeit ein Baum umgestürzt und auf das Dach einer dortigen Gaststätte gefallen war. Zudem soll auch die Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen worden sein, was zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Altenburg geführt hat. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, beseitigte den Baum und reparierte das Gebäudedach provisorisch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Mitarbeiter des Stromversorgers waren ebenfalls vor Ort, konnten aber keine Beschädigungen an der Stromleitung feststellen. (cw)

Reutlingen-Gönningen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der L 230 zwischen Gönningen und Genkingen entstanden ist. Ein 60-Jähriger war gegen Mitternacht mit seinem Suzuki auf der Landesstraße von Gönningen in Richtung Genkingen unterwegs, als er in der ersten scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken krachte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber im Verlauf der unmittelbar nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndung im angrenzenden Waldgebiet aufgefunden werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des unverletzt gebliebenen Fahrers ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als einer Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt wurde. Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sodass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Bad Urach (RT): Fahrt mit etlichen Verstößen

Gleich mehreren Anzeigen sieht eine 32 Jahre alte Frau nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in der Stuttgarter Straße entgegen. Die Frau war dort kurz vor 15.30 Uhr mit ihrem Opel unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt und während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass ein vierjähriges Kind ohne Kindersitz und auch nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz befördert worden war. Außerdem war ein Reifen des Opel komplett abgefahren und die ausländische Fahrerlaubnis der Frau nicht mehr gültig. Die 32-Jährige muss nun mit einem erheblichen Bußgeld, zwei Punkten und einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. (sm)

Metzingen (RT): Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Ulmer Straße Höhe einer Tankstelle in Metzingen ereignet. Ein 79-Jähriger war gegen 16.40 Uhr mit einem VW Tiguan ortseinwärts unterwegs. Der Senior fuhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen den vor ihm abbremsenden Ford S-Max eines 64 Jahre alten Mannes. Dieser wurde noch gegen den verkehrsbedingt stehenden VW Caddy eines 57-Jährigen geschoben, der noch mit dem davorhaltenden Seat Ibiza eines 20 Jahre alten Mannes kollidierte. Im Anschluss setzte der Tiguan-Lenker zurück und stieß nochmals mit dem Ford zusammen. Der schwerverletzte Unfallverursacher blieb anschließend in seinem Fahrzeug sitzen und musste von Ersthelfern herausgeholt werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 64-jährige VW-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der VW Tiguan und der Ford waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Zwiefalten (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ein 44-Jähriger musste am Mittwochnachmittag nach einem Arbeitsunfall in Gauingen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Mann war gegen 14.30 Uhr in der Straße Alpenblick mit Zimmererarbeiten beschäftigt und stand hierzu zirka drei Meter hoch auf einer Bockleiter. Aus noch unbekannter Ursache verlor er den Halt und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu, weshalb für seinen Transport in eine Klinik ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. (mr)

Münsingen (RT): Arbeiter abgestürzt

In der Dürrenstetter Straße in Bremelau hat sich am Mittwochnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet. Gegen 15.15 Uhr stand dort ein 55-Jähriger auf einer mit einem Stapler angehobenen Palette, um Arbeiten an einem Kran vorzunehmen. Wohl aus Unachtsamkeit fiel der Mann von der Palette zu Boden und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste für den Transport des Verletzten nicht eingesetzt werden. (mr)

Plochingen (ES): Wind bringt Hänger zum Kippen

Ein Anhänger ist am Mittwochnachmittag auf der L1201 aufgrund einer Windboe umgekippt. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes und einem mit Altkleidern beladenen Anhänger die Ausfahrt Reichenbach von der B10 kommend und wollte in Richtung Reichenbach weiterfahren. In einer Kurve erfasste ein heftiger Windstoß das Gespann, wodurch der Anhänger zur Seite auf die Leitplanke und zwei Verkehrszeichen kippte. Nachdem die Altkleider zum Teil in ein anderes Fahrzeug umgeladen worden waren, konnte der Anhänger wieder aufgestellt werden und der Mann seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Erdgeschosswohnung im Brunnenweg, im Stadtteil Stetten, ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Gegen 0.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dabei wurde er von den durch die Geräusche erwachten Wohnungsinhabern ertappt und flüchtete nach derzeitigen Erkenntnissen, ohne etwas gestohlen zu haben. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet und etwa 175 Zentimeter groß gewesen war. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt von Rollerfahrer missachtet

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rollerfahrer ist es am Mittwochnachmittag in Echterdingen gekommen. Gegen 14.25 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau mit einem Mercedes von der Friedrich-List-Straße in den Kreisverkehr mit der Leinfelder Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 62-Jährigen, der sich mit seinem Motorroller bereits im Kreisverkehr befand. Durch den anschließenden Zusammenstoß kam der Mann zu Fall. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzung zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 2.800 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Fußgänger zusammengestoßen

In der Kronenstraße in Ruit sind am Mittwochnachmittag zwei Personen zusammengestoßen. Ein 35-Jahre alter Mann sowie eine 83-Jährige mit einem Rollator gingen gegen 16.10 Uhr den Gehweg von der Stuttgarter Straße herkommend entlang. Offenbar schauten beide Personen zu Boden, worauf sie zusammenstießen. Die Seniorin stürzte in der Folge über ihren Rollator und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. (mr)

Rottenburg (TÜ): Radfahrer in Bieringen schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwochmittag bei einem Sturz in Bieringen erlitten. Der 79-Jährigen war mit seinem Rennrad gegen 13.25 Uhr auf der abschüssigen Burkhardtstraße aus Richtung Eckenweiler herkommend unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zu Fall kam und sich überschlug. Nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Senior mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Tübingen (TÜ): Gartenhaus abgebrannt

Zum Brand in einem Garten in der Charlottenstraße mussten die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen ausrücken. Dort war es gegen zwei Uhr zunächst zum Brand eines Komposthaufens gekommen. Durch den dabei entstandenen Funkenflug wurde ein daneben stehendes Gartenhaus und ein kleiner Bienenstock in Brand gesetzt. Die Eigentümer alarmierten nach Brandentdeckung sofort die Feuerwehr und begannen selbst mit ersten Löscharbeiten, die dann von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch abgeschlossen werden konnte. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte nicht vollständig ausgekühlte Grillkohle brandursächlich gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Mössingen (TÜ): Schreckschusswaffe beschlagnahmt

Eine mitgeführte Schreckschusswaffe hat am späten Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in einem Lokal in Mössingen geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein alkoholisierter 38-Jähriger dort andere Gäste angepöbelt, wobei ein Zeuge die in seinem Hosenbund steckende Pistole bemerkte und die Polizei alarmierte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen und Kräfte der Polizeihundeführerstaffel rückten daraufhin mit entsprechender Schutzausstattung an und nahmen den alkoholisierten 38-Jährigen in Gewahrsam. Die mitgeführte Pistole wurde beschlagnahmt. Weil der Mann zum Führen der Waffe keine Erlaubnis besitzt und er die Beamten während des Einsatzes fortlaufend beleidigt hatte, sieht er nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Tübingen (TÜ)/ Stuttgart (S): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Im Laufe des Mittwochs ist eine Seniorin aus Tübingen Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Der Frau war in einem Telefonat mit einem vermeintlichen Polizeibeamten vorgegaukelt worden, ihr Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Verhinderung der angeblich drohenden Haftstrafe forderte der Betrüger eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Aus Sorge um ihren Enkel leistete die Seniorin den Anweisungen Folge und hob das Geld von ihrem Konto ab, das sie um die Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Schleifmühleweg einem Komplizen des Anrufers übergab. Anschließend forderten die Kriminellen eine weitere Geldsumme, woraufhin die Seniorin weisungsgemäß nach Stuttgart fuhr und diese in der Huberstraße einer Abholerin übergab. Der Abholer des Geldes auf dem Tübinger Parkplatz war zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er war dunkel gekleidet und trug zur Tatzeit eine helle Schirmmütze mit dem Schild nach hinten. Die Frau in Stuttgart soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare bis zu den Ohren und trug eine Wollmütze sowie eine hellblaue Jacke und eine dunkle Hose. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07071/ 972-8660 erbeten. Die Polizei rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie sofort auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Auch wenn sich ein vermeintlicher Angehöriger oder Bekannter bei Ihnen meldet: Fragen Sie genau nach! Bieten Sie dem Anrufer auf keinen Fall einen Namen an, den er dann nutzen kann, um weiter Ihr Vertrauen zu erschleichen.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de. (rn)

Balingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

Ein Restaurant im Gratweg ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen ein Uhr und 5.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte Zutritt ins Innere und stahl Bargeld. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die Spuren sicherten, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Hechingen (ZAK): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale am Obertorplatz ist ein Unbekannter am Donnerstagmorgen eingebrochen. Zwischen 2.30 Uhr und 4.40 Uhr gelangte der Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür auf der Gebäuderückseite in die Verkaufsräume. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ließ er die Wechselgeldkassen mitgehen, mit denen er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell