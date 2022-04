Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Alleinunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 2. April, gegen 3.45 Uhr, ereignete sich auf der Münsterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr die Münsterstraße in Fahrtrichtung Süden und kam in Höhe Lipperandstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Hierbei wurde der Fahrer schwer und der Beifahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide Personen in ein Hammer Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.(mw)

