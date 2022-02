Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall fordert zwei leicht verletzte Personen (16.02.22)

Singen (ots)

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der Überlinger Straße. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr mit einem Hyundai i10 auf der Feuchtmayer-Straße und bog an der Einmündung zur Überlinger Straße nach links ab. Dabei missachtete die Frau die Vorfahrt eines ebenfalls von links auf der Überlinger Straße kommenden Hyundai i30 einer 27-Jährigen. Bei der Kollision der Autos lösten die Airbags aus. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht und mussten mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

