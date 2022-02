Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto beschädigt und abgehauen (16.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Straße "Seebuckweg". Ein Unbekannter beschädigte dort einen geparkten Audi A 3 an der linken Seite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell