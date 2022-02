Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unangemeldete Versammlungen als sogenannte "Montagsspaziergänge" im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier

Trier/Region (ots)

Wie schon an den Montagen der vergangenen Wochen und Monate kam es in der gesamten Region auch am heutigen 14. Februar zu unangemeldeten Versammlungen, sogenannten "Montags-Spaziergängen", in insgesamt 13 Städten.

In Trier, Saarburg, Konz, Schweich, Idar-Oberstein, Birkenfeld, Bitburg, Wittlich, Daun, Gerolstein, Bernkastel-Kues, Zell und Traben-Trarbach gingen in der Summe etwa 730 Teilnehmern auf die Straßen. Dabei handelte es sich um Menschen, die gegen die Corona-Politik der Bundes- und Landesregierung protestieren.

Die Versammlungen verliefen, unter überwiegender Beachtung der Auflagen aus der 30. CoBelVO (Tragepflicht MNS, Abstand), insgesamt ohne besondere Vorkommnisse.

Seitens vor Ort anwesender Vertreterinnen und Vertreter von Versammlungsbehörden oder vom jeweils Einsatzverantwortlichen der Polizei wurden die Ansammlungen zu Versammlungen erklärt und die Auflagen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes über Lautsprecherdurchsagen, teilweise wiederholt, bekannt gegeben.

In der Summe wurden lediglich acht Anzeigen wegen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes erstattet. Die betreffenden Teilnehmer wurden aus den Versammlungen ausgeschlossen und erhielten Platzverwiese.

Letztlich blickt die Polizei auf ruhige Einsatzverläufe zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell