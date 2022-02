Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Schweich

Schweich (ots)

Am Abend des 12.02.2022 gegen 19:20 Uhr brachen zwei unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in der Benediktinerstraße ein. Zuerst versuchten die Tatverdächtigen die Haustür aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie die Terrassentür auf und entwenden Schmuck aus dem Anwesen.

Die Täter flüchteten über eine rückwärtige Mauer des Anwesens in die Lessingstraße. Bei diesem Vorgang können die Personen von einer Zeugin beobachtet werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die die Kriminalpolizei Trier entgegen.

