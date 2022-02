Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeidirektor Edmondo Steri ist neuer Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Trier

Am 1. Februar berief Innenminister Roger Lewentz Herrn Polizeidirektor Edmondo Steri zum neuen Leiter der Abteilung Polizeieinsatz des Polizeipräsidiums Trier, von der aus die operative Polizeiarbeit des Polizeipräsidiums koordiniert wird.

Der bisherige Leiter des Führungsstabs beim Polizeipräsidium Koblenz folgt dem Ende Januar in den Ruhestand getretenen Polizeivizepräsidenten Franz-Dieter Ankner nach. Damit ist der gebürtige Trierer Steri gleichzeitig Stellvertreter des Behördenleiters, Polizeipräsident Friedel Durben.

Nach einer ersten Lehre in einem zivilen Beruf begann der heute 58-Jährige seine polizeiliche Laufbahn am 1. Februar 1982 als Polizeiwachtmeister in der damaligen 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Wittlich-Wengerohr.

Im Anschluss an ein Studium an der seinerzeitigen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Koblenz übernahm Herr Steri ab 1993 erste Führungsverantwortung als Dienstgruppenleiter bei den Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich zu übernehmen.

Nach einem weiteren Studium an der damaligen Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup wechselte er 2003 als Polizeirat in das Lagezentrum des Innenministeriums nach Mainz. Von dort aus führte ihn sein dienstlicher Weg ins Polizeipräsidium Koblenz, zunächst als Leiter der Polizeiinspektion 1 und dann als stellvertretender Leiter des Führungsstabs.

Zum 1. Juni 2010 kam er dann erstmals zurück in sein "Heimatpräsidium", übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Trier und in Personalunion die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Trier, die er bis zum 30. September 2013 innehatte.

Mit seiner neuerlichen Versetzung zum Polizeipräsidium Koblenz zum 1. Oktober 2013 ging die Übernahme der Funktion des Leiters des dortigen Führungsstabs einher, die er bis zu seiner Berufung zum Leiter der Abteilung Polizeieinsatz in Trier bekleidete.

Mit Polizeidirektor Steri kehrt also ein Kenner des Trierer Polizeipräsidiums mit breitgefächerter Berufs- und Führungserfahrung zu alter Wirkungsstätte zurück.

Im Rahmen einer Corona-bedingt kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium Trier begrüßte Polizeipräsident Friedel Durben seinen Stellvertreter, wünschte ihm Erfolg in diesem neuen Amt, das als Spitzenamt der rheinland-pfälzischen Polizei großen Herausforderungen birgt. Er freut sich auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Polizeidirektor Steri bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und verlieh seiner Vorfreude auf die neue Herausforderung Ausdruck: "Ich bin dankbar für das große Vertrauen, das mit der Übertragung dieser Aufgabe an mich zum Ausdruck gekommen ist und freue mich darauf, diese verantwortungsvolle Position in Sinne der Bürgerinnen und Bürgern und deren Sicherheitsinteressen auszuüben."

