Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachbeschädigung durch Graffiti (16.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Bankgebäude auf der Gerberstraße verursacht. Die Täter sprayten mit schwarzer, nicht abwaschbarer Farbe den Schriftzug "Kapitalismus abschaffen" auf eine Außenwand des Gebäudes. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell