Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt (15.02.22)

Stockach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen erlitten hat ein Fahrer eines Gabelstaplers am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, auf einem Betriebsgelände einer Firma in der Industriestraße. An seinem Gefährt platzte ein Hydraulikschlauch und austretendes, ätzendes Hydrauliköl spritzte dem Mann ins Gesicht. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.

